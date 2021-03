¡Qué tal! “Alberto Fujimori no va a desempeñar ningún papel en el Gobierno de Keiko”, asegura Fernando Rospigliosi. Qué buen chiste del exministro del Interior de Alejandro Toledo. ¿Verdad? Podría hacerle competencia a “Melcochita”. Mi querido… El “Chino”, señor Rospigliosi, le sopla el oído a su hija candidata, y la muestra está en que incorporó su cara en los spots de campaña y hasta usa el “Ritmo del Chino”.

En buena cuenta, utiliza a su padre. De manera que, ante una eventual gestión de Fujimori Higuchi, el gobernante que renunció por fax desde Japón en 2000, estará metido de cabeza, con el agregado de que la postulante de Fuerza Popular ya anunció que lo indultará ni bien llegue a Palacio. De otro lado, es más difícil que llueva para arriba a que un político -don Alberto Fujimori lo es- tire la toalla luego de haber probado las mieles del poder.

El “Chino” y Montesinos no dejaron un panal intacto. Ciertamente, la política es adictiva. Si no que lo diga la misma Keiko, que se va por el tercer intento de comandar el país. Lo que se hereda, no se hurta. De tal palo, tal astilla. Por lo demás, este es el gran problema de la clase política peruana: pensar que la población es caída del palto y que se come sin masticar todo lo que escucha.

¡No señor, Rospigliosi! Usted es un hombre inteligente.

Y Yonhy Lescano también se pasa de la raya populista y es una ametralladora prometiendo lo que se le ocurra. “No soy antiminero, pero si puedo renegociar los contratos en favor del país, cuál es el pecado”, señaló el candidato de Acción Popular.

Esto es música para camaleones, discurso para quedar bien con un sector, pero también con el otro. Y en este momento, en el rush final de la campaña, lo que tiene mercado es eso: la oferta, el cambalache de promesas electorales. Otro ejemplo: Todos tienen la panacea para conseguir vacunas e inmunizar al país entero. “No sospecho de nadie, pero desconfío de todos”, como decía Cantinflas. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.