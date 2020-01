Veamos algunas anécdotas a posteriori de los comicios del domingo. Unas son tristes y otras para matarse de risa.

Empecemos con el deslenguado Daniel Urresti, de Podemos Perú. Hasta el último momento su postulación estuvo en veremos y apareció el Jurado Nacional de Elecciones para limpiarlo y ponerlo en carrera.

Pero ahí no queda la cosa. Ahorita brinca de alegría porque, según la ONPE, es el candidato más votado. Quién lo diría.

Con lo lenguaraz que es, Urresti no se aguantó y vaciló a Mauricio Mulder, que quedó fuera porque el Apra no pasó la valla electoral. Chau “Perro de chacra”, como suelen decirle. “Yo he hablado con el alcalde de Los Olivos y me ha dicho que podría darle un trabajo como jefe de serenazgo al Sr. Mauricio Mulder”, escribió con evidente sarcasmo.

Tremendo fiasco también se ha pegado el doctor Ciro Castillo, que le sigue sacando el jugo al recuerdo de su hijo. Postuló por Perú Libre, fue el aspirante con más votos en el Callao, algo de 27 mil, pero no será padre de la Patria. ¿Qué pachó? Su agrupación no pasó la valla electoral y adiós pampa mía.

En contraparte, Paul García -de Acción Popular, con 16 mil votos- sí tendrá una curul por el arrastre nacional que ha logrado la lampa.

Y para cerrar el roche fue para la salsera Yahaira. Desairó la elección, no fue a votar y alguien divulgó el padrón electoral en el que se lee que no terminó el colegio.

Paramos aquí, esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.

VIDEOS RECOMENDADOS

EBT: Patricio Parodi y Flavia Laos habrían terminado su relación amorosa (28/01/2020)

TE PUEDE INTERESAR