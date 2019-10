Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Pero no para lo que algunos suponen. No. Claro que no. Sino para aliviar la temática de esta videocolumna, dejar la política nuestra de cada día por un rato y hablar de noticias menos hard.

Y el que nos da la posta para este cometido es Lionel Messi, “La Pulga”, ni más ni menos. ¿Y qué ha dicho el 10 argentino, para muchos el mejor jugador de la historia?

Una confesión que, seguramente, tocará el yo, el tú, el ego y la idiosincrasia de sus compatriotas. Paren las orejas: “Uno de los mayores errores de nosotros, los argentinos, es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que, en muchas cosas, estamos lejísimos”. Toma mientras.

Sí, pues, Messi da en el clavo, como lo hacen los mismos chistes sobre argentinos. ¿Leyeron lo que dijo el Papa cuando asumió el cargo? “Todos se sorprendieron por la elección de mi nombre, pensaban que, como soy argentino, me pondría Jesús II”.

Sigamos con Messi. Manifestó en Radio Metro que esas son pavadas, que él mismo la tuvo que pelear, dejar su país, su gente, sus amigos, con 13 años, para llegar hasta donde está y ser lo que es. Un crack.

Muy bien por Messi, en hacer pisar tierra a sus coterráneos. A propósito, ¿saben por qué los argentinos se suicidan en el baño? Porque en la pasta dental dice COLGATE. Un poco de joda.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta el lunes.