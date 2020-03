Las imágenes del “Monstruo de la bicicleta” llevándose a Jimenita (de 11 años), luego de raptarla en San Juan de Lurigancho, y del depravado adolescente cargando a Camilita (de 4 años) en Independencia, ambos para violar y matar a las niñas, realmente enervan, dan rabia, laceran el corazón, rompen el alma y nos llevan a preguntarnos: ¿Y ahora quién podrá defendernos?

La población ya no sabe para dónde correr frente a tanta violencia contra los niños y las mujeres. Casos similares se suceden a diario y la cruda realidad es que todo el Perú se ha convertido en tierra de nadie, y eso facilita el accionar de estos buitres para quienes, no pocos, reclaman la pena de muerte.

No vamos a echarle la culpa a la Policía porque sabemos que no tiene el número suficiente de agentes para vigilar las calles y tampoco hay una política de Estado que agrupe a todas las instancias involucradas en el tema, incluidas el Ministerio Público y el Poder Judicial. Del lamento y la promesa de ayudar a los deudos no pasamos.

Algunos dicen que la salud mental del país parece que no tiene remedio. Nosotros, sin exagerar, creemos que hemos entrado en un círculo de involución y nos acercamos a la edad de Piedra. Palabra que sí.

Que Camilita perdone este desdén general y que Dios la tenga en su reino.

Esto fue todo por hoy, cierro el Ojo Crítico, hasta mañana.

