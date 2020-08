Qué tal. El presidente Martín Vizcarra se desgañita pidiéndole a la población que se deje de vainas y cumpla las medidas de prevención, pero, como sabemos, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y, en este momento, escuchen bien, somos el país con más muertos por coronavirus por número de habitantes, superando a Bélgica.

¿Y cómo así? ¿Por qué se da este ranking de la vergüenza? Fácil: Los 28,000 fallecidos a causa del virus que registra Perú se traducen en una mortalidad de 85.8 por cada 100,000 compatriotas, resultado de dividir el número de decesos por su población nacional de 32,6 millones.

Frente a esta situación, el mundo se pregunta qué pasa con el Perú, el país que en el Mundial de Rusia se convirtió en la mejor hinchada bajo el juramento de: “Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer”.

Puro floro o sentimentalismo que se queda en los linderos del balompié porque, como sociedad en general, estamos dando un pésimo ejemplo de desamor por la vida y por nuestra pachamama. Por si esto fuera poco, ostentamos el noveno puesto mundial en número de víctimas por la COVID-19. ¡Terrible, ¿verdad?!

Este comportamiento suicida preocupa, por ejemplo, al Colegio de Psicólogos, cuyo decano, Luis Pérez, propone convocar a especialistas para analizar el comportamiento de las personas que, pese a las prohibiciones ante la pandemia, asisten a reuniones y fiestas fatales, como se dio en la fatídica discoteca de Los Olivos.

Claro, el 75% de peruanos se pondría la vacuna de encontrarse disponible y de manera gratuita, según una encuesta de Ipsos. Y es que nos hemos acostumbrado a recibir pescado y nos fastidia pescar.

Lo ideal sería que, mientras llega la bendita vacuna, profundicemos los cuidados, que ya los hemos repetido hasta el cansancio, entre ellos el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Recién ahí estaríamos hablando de amor por el Perú. De momento somos unos infieles a la vela.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.