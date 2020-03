Qué tal!

Estaba cantado que, más temprano que tarde, el coronavirus iba a aterrizar en nuestro país y el primer caso de esta enfermedad, proveniente de China, ya lo tenemos aquí.

El portador del COVID-19 es un joven de 25 años que anduvo paseando por varios países de Europa y que regresó el 26 de febrero. Los síntomas empezaron a manifestarse el 4 de marzo y, entonces, a todo vuelo, se activó el protocolo de aislamiento y también el seguimiento a los integrantes de su familia y de su trabajo, la empresa Latam.

Nosotros habíamos pedido algunos ajustes en la estrategia de prevención del Gobierno y ahora lo que se espera es que todo el sistema de salud responda a la altura de la emergencia y que la población también haga su tarea.

¿Cómo?

Curándose en salud: Lávese las manos con jabón hasta por gusto o use gel antibacteriano. Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel y luego deséchelo en un contenedor de basura cerrado. ETC.

Concordamos con el presidente Vizcarra y la ministra de Salud en que hay que mantener la calma y tener confianza en los médicos peruanos. Pero esta confianza debe ser correspondida con acciones concretas para no tener más casos y acabar con el susto.

Lo que está mal es que algunos comerciantes quieran hacer negocio con las mascarillas N-95. Y más cuando estas no evitan el contagio del virus.

Esto fue todo por hoy, cierro el Ojo Crítico, hasta el lunes.

