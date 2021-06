¡Qué tal! Las plataformas sociales se jaranean con Gianluca Lapadula, pero lo hacen desde la base de su carisma y de lo bien que encajó en el juego de la selección peruana. Aparte de ser tendencia, las frases que le prodigan los hinchas recogen la realidad y, además, resultan muy divertidas.

“Si no me vas abrazar como Lapadula lo hace con sus compañeros, no quiero nada”, publica una seguidora, con el “Bambino” en éxtasis de felicitación junto a otro seleccionado.

“Todos merecemos un Lapadula en nuestras vidas, no nos conformemos con menos”, acota otra Lapadula lover. Lo anecdótico es que el delantero ítalo-peruano todavía no marca un gol con la blanquirroja, aunque sí ha servido pases, como en Quito a Cueva y Advíncula, sin embargo, ya despierta esta Lapadulamanía en mujeres y varones. He ahí la empatía y la funcionalidad que muestra el reemplazante de Paolo en el ataque nacional.

Con Gareca también se mete conmovedores abrazos, como un papá y un hijo. Y es que no importa dónde se nace sino dónde se lucha y Gianluca, sin vender humo, es un verdadero gladiador dentro del campo de juego. Mete y mete incansablemente. ¿Se imaginan cómo festejará el día que haga un tanto? Y puede ser el miércoles ante Ecuador. Ojalá se le dé aunque dicen que anda medio golpeado.

¿Y qué contesta él ante esta locura que ha despertado en la fanaticada? “¡Ganamos! Esto es lo que somos, un equipo unido y que lucha hasta el final. Orgulloso de ser parte de esta gran familia”. Golazo escrito en su cuenta de Twitter. Ojalá la política entendiera e imitara lo que hacen Lapadula y la Selección: sacarse el ancho por el Perú, postergando intereses particulares o partidarios.

Ahorita lo que vemos es un autogol contra la democracia y el futuro del país, cuando lo que debería imperar es lo que resalta el mencionado jugador: unión, diálogo, chocolate, o sea tocar la problemática y hallarle una solución con la verdad de por medio. ¿Le estamos pidiendo peras al olmo? Que san Lapadula no lo permita. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, cuídense, hasta mañana.