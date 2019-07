Con OJO crítico: ¿Por qué vacunarse?

Según información del Ministerio de Salud (Minsa), Lima es la ciudad con menor porcentaje de niños vacunados en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión, la rubeola y la polio. Desconocimiento, miedo a reacciones adversas y desconfianza son algunas de las razones que los padres esgriman para no autorizar que vacunen a sus niños menores de 11 años. ¿Qué implica no vacunarse? Es dejar una puerta abierta a que males como el sarampión (erradicado en nuestro país) rebroten. Un menor sin vacunas no solo pone en riesgo su salud, sino también la del resto de niños de su entorno (familia, colegio, comunidad). Vacunarse es el único medio para proteger nuestra salud.