¡Qué tal! “Presidente Castillo, usted no ha sido coronado rey ni ha comprado usted una chacra para hacer lo que quiera...”, posteó el expremier Óscar Valdés Dancuart a propósito del comportamiento del mandatario y los últimos nombramientos de funcionarios en el Estado. Bueno, para comenzar, en las comisiones de transferencia aparecen varios Castillo, sobre todo primos del profesor chotano.

¿Esto es válido? No. De ninguna manera. En ese círculo cercano también aparecen compañeros del magisterio. Y como el mal ejemplo cunde, en algunos sectores se está imponiendo el amiguismo para cubrir puestos importantes.

El diario Correo difundió, por ejemplo, que la nueva directora de Provías Descentralizado, dependiente del MTC, es nada menos que Natalia Jiménez Velásquez, chochera de Vladimir Cerrón (con foto incluida) y recién titulada en 2019. Para muestra, otro botón: Braulio Grajeda Bellido, excandidato al Congreso de Perú Libre, vocero del partido y uno de los encargados de recaudar los fondos para Vladimir Cerrón, es ahora el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

¿Dónde está el gran cambio prometido? ¿Acaso no son estas manías de la política tradicional? El mandatario tiene que pisar tierra porque la decepción empieza a ganar rápidamente la calle, máxime si el dueño de Perú Libre, mondo y lirondo, se pasea como Pedro por su casa por donde le da la gana y nadie le hace el pare. Y así no juega Perú. Recordemos, además, que el irascible congresista Guillermo Bermejo ya había adelantado que “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.

Y, para ese propósito propio del comunismo, el copamiento en importante. Es más, Bermejo, investigado por supuestos vínculos con Sendero Luminoso, hasta dejó abierta la posibilidad de que su jefe, Cerrón, sea parte del Gobierno de Castillo.

Felizmente, esto no será factible porque la Corte Suprema ha confirmado la sentencia por corrupción contra el exgobernador de Junín, y esta mañana una Sala declaró nula la resolución que rechazó la prisión preventiva para los investigados por el caso “Los dinámicos del centro”, en el que fue incluido Vladimir Cerrón.

El tribunal dispuso que otro juez evalúe el caso y se pronuncie con “independencia e imparcialidad”. Como debe ser. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.