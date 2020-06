Qué tal!

Hay una pregunta que, todos los días, cobra vigencia en nuestro país: ¡¿Qué nos pasa?! Y esto porque, como ya hemos dicho en alguna ocasión, somos transgresores de las normas en general. Literalmente, le sacamos la vuelta a todo sin el mayor remordimiento.

La espantosa cifra de contagios que exhibe Perú, habiendo entrado ya al top de países con más casos de coronavirus en el mundo, tiene que ver con esta mala costumbre. Nos gusta la anarquía, el laberinto, el caos, el desorden, la informalidad. En buena cuenta: hacer lo que nos da la reverenda gana, aunque eso implique poner en peligro nuestra vida.

Quien se hacía esta pregunta a diario era el popular actor y cómico mexicano Héctor Suárez, quien lamentablemente falleció esta mañana a los 81 años, causando gran conmoción y dolor entre el pueblo azteca.

Suárez, con su programa de televisión ¡¿Qué nos pasa?!, que también se vio en las pantallas nacionales, recogía con maestría la idiosincrasia de su pueblo y las taras sociales que le ponían zancadillas a la gente de a pie. O sea, el guion aplicaba perfectamente para el Perú y balnearios.

¿O no es válido preguntamos qué nos pasa que no acatamos el estado de emergencia? ¿Qué nos pasa que no usamos mascarilla y guardamos la distancia? ¿Qué nos pasa que cada vez elegimos peores congresistas y alcaldes? ¿Qué nos pasa que no podemos controlar la corrupción? ¿Qué nos pasa que dejamos diseminarse la delincuencia y el crimen organizado, tanto como la misma pandemia?

Seguramente esto amerita estudios sociológicos y antropológicos, con énfasis en el comportamiento frente al Covid, mientras tanto, como tarea, tratemos de responder a estas interrogantes durante la cuarentena. Es justo y necesario. De algo estamos seguros: pasado el virus, que ojalá sea pronto, nadie será el mismo y el mundo también lucirá otras facciones.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana con el favor de Dios.