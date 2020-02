Qué tal.

En la serie de televisión Miami Vice se escucha una frase que a mí me encanta: “Si no aguantas la prisión, no seas criminal”.

Y la traigo a la memoria porque, dado el ego inflamado que tienen Luis Castañeda Lossio y Pepe Luna, deben estar temblando luego de conocer esta mañana que van rumbo a la cárcel.

¿Se imaginan al exalcalde entre rejas? Si libre no habla, es “Mudo”; guardado, se comerá la lengua e ingresará en pánico.

Lo cierto es que la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, ha pedido 36 meses de prisión preventiva para Castañeda por supuestas coimas de OAS y, al verse enmarrocado, podría venírsele el ego al piso. Y ya suma 74 añazos.

José Luna Gálvez también ostenta un pecho inflamado, como un pavo, pero, a sus 64 años, bien puede asimilar mejor los 36 meses de prisión preventiva que eventualmente le pongan por lavado de activos y asociación ilícita.

En este caso, hablo de Luna, suena a música celestial lo que escribió Daniel Urresti en su Twitter: “Lo dije desde un principio y lo sigo diciendo: que la justicia actúe como corresponde. ¡Desde la bancada de Podemos no se blindará a nadie!”. O sea que Luna podría entrar en eclipse total.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta el lunes.