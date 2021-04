¿Qué tal?!

Da la impresión de que el señor Pedro Castillo es como esos gallos que solo gustan cantar en su corral. Lo que quizá no esperaba es toparse con una gallineta, como Keiko Fujimori, que quiere ganar la pelea electoral y, para eso, tiene las espuelas bien afiladas.

Por eso mismo ha aceptado debatir en la gallera que su rival del lápiz caprichosamente escogió: Chota, este sábado, a las 13 horas. “Espero que el candidato Castillo no siga rehuyendo o poniendo excusas absurdas para correrse. Esto no es Cuba ni Venezuela aún para que él quiera poner la fecha, la cancha, todos los jugadores y ahora también los árbitros. Que el JNE ponga las reglas. No te corras, Pedro”, alegó Fujimori.

Y es que Castillo primero pidió debatir en Chota, su tierra, y la respuesta de la mandamás de Fuerza Popular llegó inmediatamente: “ya, te espero el domingo a las 8 de la noche, para que todo el país nos vea en vivo”. Pero, oh sorpresa, el profesor arrugó, replanteó el encuentro para el sábado y cuestionó a Fujimori por no “considerar su agenda de campaña”.

Keiko, pese al engreimiento y caprichos de su rival, aceptó la nueva fecha porque, imaginamos, entiende que es la única forma de sacarlo al fresco, exponerlo, que el pueblo lo escuche y saque sus conclusiones. Una cosa es con lápiz y otra con cajón. “El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro”, sentenció la hija de Alberto Fujimori.

A propósito, acaban de anunciar que Castillo se internó en una clínica. Un detalle importante es la seguridad que tendrá el evento. Cuidado con los enfrentamientos entre partidarios, pero sobre todo mucho ojo con las aglomeraciones. Ha quedado claro que las concentraciones electorales han sido motivo de muchos contagios de Covid y no estamos para correr mayores peligros. En guerra avisada…

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.