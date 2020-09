Qué tal. A esta hora de la tarde, el debate en el Parlamento sobre la vacancia del presidente Martín Vizcarra se torna largo, como cuello de jirafa. Y hablando de animales, qué tal discurso el de la congresista de UPP, María Bartolo. Realmente nos hizo el viernes.

“¿Cómo nos va a ver la historia? Nos dirán esos 130 congresistas han sido shakiros, no han escuchado, son sordos, ciegos y mudos; eso es lo que nos van a decir”, gritó en el hemiciclo demandando la salida del mandatario.

La redes sociales, inmediatamente, convirtieron en tendencia a la cantante colombiana que, de hecho, donde se encuentre se habrá preguntado: ¿Qué pachó, qué pasó? Lo que seguramente no sabe la mujer de Piqué es que el Congreso peruano siembre es la canción.

Pero ahí no quedó el chongreso. ¿Se acuerdan de Omar Chehade, el de la rochosa reunión en Brujas de Cachiche y vicepresidente de Ollanta Humala? También se fue de boca este viernes y creemos que con mala leche. "No tiene autoridad moral para gobernar. El presidente Vizcarra es un pato, un pato rengo; es un pato cojo que no puede gobernar», apostilló el representante del partido de “plata como cancha”.

César Acuña. No olvidemos, además, que hace unos días el desenfrenado congresista Daniel Urresti, de Podemos Perú, faltó el respeto al jefe del Estado aludiendo inclusive su orientación sexual: “Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual.

Ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio. Ahora no sabemos qué secretos oscuros guarda este siniestro personaje, Richard Cisneros, que lo tiene secuestrado a usted. O sea que tiene que obedecerlo a usted”, señaló Urresti.

Y no olvidemos tampoco a Yeni Vilcatoma y su legendaria frase durante el debate para vacar a PPK: “Un chileno, señores, un chileno nos vio la cara. Un chileno nos robó (...) Ya trajo a su abogado (se refería a Kuczynski) y no pudo defenderlo. Lo único que hizo fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. ¡Es chileno! ¡Es chileno! ¿Dónde está el nacionalismo”. Qué duda cabe de que hemos perdido la decencia, entre otras cosas. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta el lunes.