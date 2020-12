¡Qué tal! “Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar. El jibarito cantando aires de felicidad”, entonaba Héctor Lavoe. Muchos dirán: “este periodista está loco, no hay nada que celebrar en un año con la pandemia de la Covid-19 que ha dejado, hasta el momento, al menos, 36 mil compatriotas muertos en nuestro país”.

Diría que en parte tienen razón. El luto recae sobre muchísimas familias y, desde Ojo, las acompañamos en su dolor porque siempre estamos cerca de nuestros lectores, pero también es cierto que la vida continúa y hay que seguir bregando contra este enemigo invisible.

Llegada la Nochebuena hay que enviar un réquiem por los hermanos, padres, parientes o amigos ausentes. Y luego comer sin que haya espacio para la opulencia. Si hay pavito, bienvenido sea. No olvidemos que existe mucha gente lidiando en las calles por algún bizcocho para su mesa. Y cuando llegue el 31 de diciembre, hay que despedirlo con una patada en las cuatro letras porque, además de la crisis sanitaria, 2020 ha sido un año para el olvido, con un coronavirus imparable, pero también con crisis política, desempleo, frenazo económico y muchas lágrimas.

Capítulo aparte merece, como ya hemos dicho, el nefasto papel que ha cumplido la clase política, no solo en la salud de la población, sino también en el equilibrio social de nuestra patria. Los intereses personales o partidarios siempre estuvieron por encima de los intereses nacionales. En El Financiero encontré esta frase bien chévere: “El primer cambio geopolítico es mental e individual, es saber y aceptar que los milagros no nos devolverán un mundo que ya no existe y que el que hay que construir es uno sobre valores como son sociedades libres y fuertes”.

Tal cual, pero la cavernaria política que nos gobierna anda en la luna de Paita, mirando las estrellas fugaces y lejana de la preocupación por las vacunas y por la vida misma. Cómo es posible que Chile y hasta Ecuador ya tengan un plan de vacunación y nosotros ni las jeringas. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta el lunes.