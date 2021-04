¡Qué tal! Hoy te hablo a ti, a ti y a ti, que seguramente votarán este domingo.

-No botes tu voto, por favor.

-Vota por alguien, pero no con los pies, sino con la cabeza.

-Son muchos años con políticos corruptos al mando del país.

-Ahí tenemos la retahíla de exmandatarios procesados.

-Piensa en tu futuro, pero sobre todo en el de futuro de tus hijos.

-Y el gran cambio debe llegar con el Bicentenario.

-Y para eso debemos sentar en Palacio a alguien que honre esta fecha y también las urgencias nacionales.

-Basta ya de presidentes y congresistas que ven al Estado como su botín y el trampolín para llenarse los bolsillos.

-No más lagartos, pero tampoco no más otorongos que eviten morderse entre ellos.

-Cambiemos la flora y fauna políticas.

-Necesitamos representantes del pueblo, no padrastros de la Patria.

-Mira cómo están los hospitales y el sistema de salud: una desgracia.

-Mira cómo está la infraestructura en general: abandonada a su suerte.

-Eso ha pasado porque regalamos el voto a cualquier cacaseno.

-La banda presidencial debe ser sagrada.

-Y la medalla parlamentaria, lo mismo.

-A nivel ciudadano, dejémonos de vainas con la pandemia.

-El virus maldito sigue mutando y hay gente que vive la vida loca, como si no pasara nada.

-Necesitamos chambear, es cierto, pero si no vive no se trabaja. Y no hay muertos vivientes.

-Hay que cuidar la vida, entonces, para poder trabajar; eso implica respetar los protocolos sanitarios: distancia, lavado de manos, mascarilla (ahora doble) y protector facial.

-Una prueba de fuego será las elecciones dentro de tres días: nada de aglomeraciones ni reuniones familiares a posteriori.

-314 fallecidos por día es una barbaridad que debe conmovernos.

-Ya sabemos que las vacunas vienen por puchitos. Y encima algunas se perdieron en el camino.

-Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, dicen.

-Bueno, pues, llegó la hora del punto de quiebre.

-Tengamos un presidente y congresistas que se fajen por la salud y el bienestar de la patria querida.

✍👀 Con OJO crítico: Vota para botar a los oportunistas "No botes tu voto, por favor. Vota por alguien, pero no con los pies, sino con la cabeza" Publicado por Diario Ojo en Jueves, 8 de abril de 2021

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, cuídense, hasta mañana.