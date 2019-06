Copa América 2019: De palabritas y palabrotas: Cuenta conmigo Perú │ OPINIÓN

La selección peruana hoy se juega su última carta y se enfrenta en cuartos de final de la Copa América 2019 a la escuadra de Uruguay, en un partido donde nuestros muchachos tendrán que sacar toda la garra tras la intimidante goleada que sufrieron por parte de Brasil el pasado fin de semana.

Recordemos que muchas veces Uruguay se ha solidarizado con Perú y ha celebrado sus triunfos, sobre todo cuando la Blanquirroja clasificó al Mundial de Rusia 2018. Y hace poco, incluso, se viralizó en las redes sociales un video en el que algunos hinchas uruguayos les hacían un particular cántico a aficionados chilenos en el que les mencionaban nuestra bebida de bandera. Esta vez ambas selecciones deberán enfrentarse en el Arena Pernambuco, lugar donde buscarán el ansiado pase a semifinales del campeonato continental.

La derrota ante los brasileños nos hizo ver más lejana la clasificación a cuartos y desmoralizó a muchos, causando una diversidad de reacciones que hicieron llover duras criticas y “truenos” tras el pobre performance que sorprendió; pero los resultados de partidos posteriores nos devolvieron la esperanza y nos dieron una “última” oportunidad: “¡Pasamos!”, “¡La hicimos!”, “¡Seguimos vivos!”…

¡Por la Sarita! Agradecimos a todos nuestros santos, respiramos profundo y el alma nos volvió al cuerpo. ¿Ahora? ¿Con qué equipo jugamos? Poco después, salía a flote el nombre de Uruguay. No hay de otra, nos medimos con los charrúas (este es un término que viene del nombre que se le dio a un pueblo indígena que habitó en el territorio que hoy es uruguayo; aunque también se denomina así a un conjunto de lenguas que se suponen extintas).

El encuentro de 90 minutos, que no dará lugar al tiempo suplementario, será duro y decisivo: depende del resultado que se obtenga para seguir en la Copa América o para despedirnos de ella. No hay mucho que decir, nuestros seleccionados tienen que creérsela, jugar limpio, dejar todo en la cancha y no desaprovechar esta oportunidad -que no todos en la vida saben de segundas chances-. A ponerse la camiseta y que lata bien fuerte el corazón blanquirrojo, que viva la sana competencia y que gane quien tenga que ganar.