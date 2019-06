Copa América 2019: ¿Qué pasó con mi selección? │ OPINIÓN

La goleada a la Blanquirroja por parte de la Verdeamarela ha dejado un sinsabor que no solo hizo que muchos cambiaran de canal, sino que desató una lluvia de críticas en las redes sociales de quienes -como ha ocurrido en más de una oportunidad- se escudaron en el error para catapultar a quienes ya habían caído.

Un primer tiempo con tres goles en contra nos dejó atónitos. “¡Maldita sea!”, replicamos muchos como para expresar enojo; mientras escuchaba en medio del cebiche y las rubias bien helenas a varios gritar su molestia con un “¡car***!”, con dolor y desde lo más hondo. Según la Real Academia Española (2014), este término es una interjección malsonante que sirve “para expresar sorpresa, contrariedad”.

Por un momento se hizo una pausa, el silencio se apoderó de los encuentros de amigos, quienes vestían la camiseta en blanco y rojo. “¿Qué pasó con mi selección?”, empecé a preguntarme recordando aquel partido del 21 de junio de 2018, en el que los once le hicieron la batalla a nada más y nada menos que a la actual campeona del mundo: Francia. Escuchaba comentarios de que el ánimo no era el mismo y recordaba a Griezmann declarando que el partido contra Perú fue el más difícil al que se enfrentaron en aquel mundial.

Unos pocos aplausos anunciaron el inicio del segundo tiempo, y en este vimos a nuestro guerrero más mediático dejar la cancha con la cabeza abajo… El pentacampeón del mundo anotó dos goles más y el marcador se mantuvo así, sin un tanto a nuestro favor, causando un sabor amargo que nadie quiere volver a probar.

¡Qué bronca ese resultado! Y con este ya varios creían que quedábamos fuera de la Copa América 2019, pero se equivocaron, nos dieron luz verde y con ello el pase a cuartos de final. No faltaron quienes hicieron leña del árbol caído y arremetieron contra nuestros seleccionados -está bien criticar, pero sin “destruir”-, olvidando que los hinchas de verdad están en las buenas y en las malas, porque en la vida no todo es color rosa ni un cuento de hadas. No arruguen, muchachos, que aún hay mucho por jugar; y quienes se bajen del coche en la derrota no se suban cuando llegue el triunfo. A hacer de tripas corazón y caballero, nomás, a levantar cabeza.