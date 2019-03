EL LÁPIZ DE ASIÁN: "Don Panta" llega con 9 mujeres

Qué tal.

Por la mañana, al conocer que Salvador del Solar iba a ponerse el fajín de Premier, busqué en “Pantaleón y las visitadoras”, el libro de Mario Vargas Llosa, alguna frase de “Don Panta”, o sea del nuevo primer ministro en la película de Francisco Lombardi, y encontré esta que le cae a pelo de cara al reto que tiene por delante. Oído a la música: “No hay misión que no ofrezca dificultades y no hay dificultad que no pueda ser vencida con energía, voluntad y trabajo”.

En nuestra opinión, el presidente Martín Vizcarra hiló fino elegir al reemplazante de César Villanueva en el Premierato. Cuidado que del Solar no es solo actor de cine, teatro y televisión, como algunos creen. No. También es abogado de profesión y tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la universidad norteamericana.

Y no aguanta pulgas. Ante el negociado indulto de Kuczynski a Alberto Fujimori en diciembre del 2017, agarró sus chivas y dejó el ministerio de Cultura, donde cumplía un destacado papel.

Por lo demás, a priori tiene dos ventajas sustanciales sobre Villanueva: es notoriamente más comunicativo, y muestra algo de vital importancia: liderazgo. Desde luego que habrá que apreciar su desempeño en la cancha, donde se ve a los gallos.

HAY MÁS...