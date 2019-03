EL LÁPIZ DE ASIÁN: "Nada malo me puede pasar cuando estoy entre mujeres"

Qué tal.

“Los hombres no servimos para gobernar este país. Servimos para pintar, para escribir, para jugar fútbol… Hay grandes talentos médicos, grandes talentos del narcotráfico. Hay grandes talentos del bien y del mal. Todos son muy buenos en cada una de las especialidades. En lo único en que hemos sido malísimos, es en gobernar el país. La salida son las mujeres. Probemos con una mujer”.

“Creo que la mujer es el ser fuerte, el sexo fuerte, y que gracias a ella la historia sigue adelante. Da la impresión de que los hombres son los protagonistas de la historia, pero si lo son es porque alguien está sosteniendo el mundo detrás de ellos, y este alguien es la mujer”.

“El machismo es lo que más detesto en este mundo. Toda mi obra es una condena larga y constante de esa actitud, porque el machismo es la peor desgracia que tenemos en América Latina y particularmente en el Caribe”.

“…siento que nada malo me puede suceder cuando estoy entre mujeres. Me producen un sentimiento de seguridad sin el cual no hubiera podido hacer ninguna de las cosas buenas que he hecho en la vida.Sobre todo, creo que no hubiera podido escribir”.

Gracias a Gabriel García Márquez por ayudarnos a rendirle pleitesía y destacar el papel de la mujer en su día. Muchos bechos y abachos.

