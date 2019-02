EL LÁPIZ DE ASIÁN: ¿Qué le pasa al Poder Judicial?

Qué tal.

“¿O están con los delincuentes o están con la Policía?”, preguntaba hace poco el ministro del Interior, Carlos Morán, fastidiado por la decisión del Poder Judicial de mandar a prisión a un suboficial que mató a un supuesto hampón.

Y es que últimamente sorprenden las sentencias del PJ, algunas confrontacionales con temas de sumo interés para la población, como la seguridad ciudadana. “¿Qué le pasa al Poder Judicial que encierra a policías y libera a delincuentes?”, es otra pregunta en boca de los mandos policiales.

¿Acaso no sorprende la rápida liberación de Katiuska del Castillo, la pareja del exalcalde de Chiclayo, el inefable Roberto Torres, cabecilla de “Los Limpios de la Corrupción"? Tenían un cuarto forrado con dinero de las coimas, pero la “Jefa” ya gana la calle.

¿Acaso no sorprende que absuelvan a los implicados en el robo y asesinato al interior de la notaría Paino de Surquillo? ¿O sea la Policía y la Fiscalía no saben presentar pruebas suficientes? Creemos que eso no es así.

¿Acaso no llama la atención, cuando menos, que el juez Concepción Carhuancho, que está peleando contra la corrupción, sea recusado y sacado del caso cócteles que involucra a Keiko Fujimori?

Y así por el estilo. Jalón de orejas para el Poder Judicial entonces.

Esto fue todo por hoy, guardo el lápiz, hasta mañana.

HAY MÁS...