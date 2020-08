En su segundo artículo como columnista de Diario Ojo, el reconocido periodista cubano Ismael Cala se inspiró en el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien hace poco compareció ante el Congreso de Estados Unidos frente a la comisión que analiza los abusos de competencia entre los cuatro gigantes tecnológicos: Facebook, Apple, Google y Amazon. Para muchos, su declaración fue una clase magistral sobre inteligencia emocional, por ello Ismael decidió profundizar sobre su historia.

“Ninguna empresa es perfecta, pero el papel de Bezos es relevante como líder, sobre todo en lo concerniente a la creación de productos y servicios para aumentar el bienestar de la gente. Y acertar con soluciones innovadoras, resolver problemas de distribución, democratizar la edición y publicación de libros y hacerse millonario, no es ningún motivo para avergonzarse. Siempre he creído en el papel de la perseverancia en la consecución del éxito. Sin embargo, no entiendo la perseverancia como una lucha descarnada que resta libertad y paz, sino como un esfuerzo con objetivos claros”, se lee en una parte del texto preparado por Cala que se publicará el día de mañana en la versión impresa.

Para el también escritor, “Bezos es una de esas mentes brillantes que empezaron desde cero, sin grandes herencias ni “golpes de suerte”, pero lograron cambiar algunas cosas del mundo”. Por esta razón, llama a la reflexión e invita a preguntarnos si nosotros estamos en ese camino, ¿aunque sea un poco? Si quiere leer un poco más, no se pierda la columna de Ismael Cala que se publica todos los viernes en la página 16 de su Diario Ojo.

Es preciso destacar que el periodista Ismael Cala presentó durante cinco años y medio el programa “Cala”, en CNN en Español. También es un empresario y emprendedor social, autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo “El poder de escuchar” y “Despierta con Cala”.

Cubano de nacimiento, se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. También se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diploma de Seneca College en Producción de Televisión. Es coautor del libro “Beat the curve”, junto a Brian Tracy; presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.