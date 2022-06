A voltear la página. No queda otra. Aun nos duele, como una espina en el corazón, haber quedado fuera del mundial, pero el fútbol es así, de alegrías y de tristezas, como la vida misma. Héctor Lavoe, el poeta del pueblo, le cantaba a la vida, “de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas”. Y es que esos son los elementos que rigen nuestra estancia terrenal. Del lamento tenemos que pasar a la planificación. Nuestra selección estuvo a punto de ser mundialista, sin embargo, tenemos un campeonato local con equipos “grandes” que no le ganan a nadie en torneos internacionales, con honrosas excepciones como Melgar y el Cienciano de sus mejores tiempos. Si no logramos una Liga más competitiva a partir de una FPF visionaria, así traigamos a Guardiola será complicado regresar a un mundial. Ya Ricardo Gareca la hizo de mago o de santo milagroso si quieren, no obstante, lo pensará mil veces para embarcarse en un tercer proceso con la Blanquirroja bajo estas condiciones de trabajo. El 2026 está a la vuelta de la esquina.