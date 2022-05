Ya está la lista de jugadores con los que Ricardo Gareca disputará el repechaje que decidirá si la selección de Perú va al mundial Qatar 2022 o, en su defecto, lo ve por televisión. ¿Quién puede discutirle los nombres consignados? Nadie. Y no porque el “Tigre” sea infalible, claro que no. Lo que pasa es que el DT argentino inspira confianza por todo lo que ha logrado con la Bicolor y se entiende que, precisamente, para este partido decisivo, que nos pondría por segunda vez consecutiva en la cita máxima del fútbol, ha meditado bien las fichas que tiene para lograr el cometido. Y por ahí pasa la no convocatoria de Paolo Guerrero, el gran capitán, para muchos necesario en la nómina a pesar de su falta de competencia. Y la ausencia del mismo Ruidíaz, que podrá meter goles a cada rato en su equipo, el Seattle Sounders, sin embargo, cuando viste la Blanquirroja parece que lo hace con los chimpunes cambiados. Así que todos somos Perú, a lanzarle vibras positivas a los 28 jugadores citados y “que se haga victoria nuestra gratitud”.