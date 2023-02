Después de todo lo que se ha visto en la última semana en el Congreso, no cabe duda de que los padres de la patria lo único que hacen es llevar agua para su molino y no piensan en el bien común. Poco parece importarles las protestas en las calles, que no solo muestran el descontento de un sector de la población, sino que también afectan los negocios y vienen generando grandes pérdidas económicas a empresarios y emprendedores, quienes a causa de los actos vandálicos en las movilizaciones se ven obligados a cerrar sus negocios. Y ni qué decir de la imagen que proyectamos en el extranjero debido a los bloqueos que tanto han afectado el turismo, generando millones de soles en pérdidas a un sector que genera miles de empleos. Qué tendrá que suceder para que las autoridades del Ejecutivo como del Legislativo se pongan de acuerdo y por fin encuentren una solución coherente y viable a esta situación que ya ha causado más de 50 muertos. El Perú no está para soportar más, menos los pobladores en el sur que ya sufren las consecuencias del desabastecimiento de alimentos y combustible.