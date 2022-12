Una vez más los padres de la patria, ya sean de izquierda o de derecha, le dan la espalda al pueblo y solo piensan en sus intereses particulares. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 83% de peruanos consultados está a favor de que se adelanten las elecciones y solo el 13% aprueba de que Dina Boluarte termine su mandato en julio de 2026. Adelanto de elecciones sí, pero con nuevas reglas de juego. No es posible que se programen los comicios para dentro de cuatro meses, como algunas voces reclaman sin un real sustento técnico, porque eso solo nos llevaría a elegir entre los mismos partidos políticos que participaron en el anterior proceso electoral y que nos llevaron a escoger entre el mal menor. No, así no. Las elecciones se tienen que adelantar, pero previamente es preciso que se realicen las reformas constitucionales necesarias que allanen el camino para tener postulantes idóneos, y no candidatos con denuncias de corrupción, procesos judiciales o sospecha de actos ilícitos. Nos merecemos buenos candidatos. Basta ya del mal menor.