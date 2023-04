A propósito del romance, ya público, entre el pelotero de Cienciano del Cusco, Paolo Hurtado, y la expolicía, Jossmery Toledo, queda claro que el amor furtivo no siempre es un partido bien jugado, sobre todo cuando linda con la infidelidad y, por si fuera poco, hay una criatura en camino. Plutarco dejó por sentado que “hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer”; sin embargo, en este caso, el de la influencer y el llamado “Caballito”, la onda expansiva está dejando a una mujer, la todavía esposa del exseleccionado, Rosa Fuentes, afectada emocionalmente, por más que saque a relucir su fortaleza y diga: “No les daré el gusto de perder a mi bebé si eso es lo que buscan”. Escrito está que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, y no se necesita ser psicoanalista para saber lo que está sintiendo en sus adentros esta señora que, vía un segundo ampay de la implacable Magaly, Hurtado vuelve a deshonrarla sin el menor remordimiento.