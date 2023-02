La llegada del verano no solo trae sol, momentos en la playa y full diversión, también aparecen los fastidiosos zancudos, ocurren los golpes de calor, las infecciones estomacales se incrementan y los huaicos golpean con furia y arrasan con todo a su paso. Todo esto se está viviendo en nuestro país. Este fin de semana el Senamhi proyectó las temperaturas más altas del verano y alertó de posibles casos de golpe de calor y dio recomendaciones para no tener problemas estomacales producto de la descomposición de los alimentos a causa del aumento de la temperatura. A esto se suma la declaratoria de emergencia sanitaria en 13 regiones del país a causa del dengue. El zancudo “Aedes aegypti” ha picado a más de 11 mil personas en lo que va de este año, casi el doble de lo registrado el mismo periodo el año pasado; y cobrado la vida de 16 personas. Para completar el cuadro aparecen los huaicos, el último se registró en Santa Eulalia, dejando en la calle a 18 familias. Lo han perdido todo. Ante esta realidad, solo nos queda prevenir, pues no hay forma de evitarla.