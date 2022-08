“Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo, se han ensañado en una época totalmente racista, porque no hablo como ellos”. Pregunta del millón: ¿Quién dijo esta quejumbrosa impronta? No, no es Alejandro Toledo, pese a que el “Cholo” también apelaba de vez en cuando a este artificio de victimización. La frase de marras pertenece al presidente Pedro Castillo y la repite en todos los balcones que puede, como ocurrió ayer en Sechura, Piura, a propósito de las seis investigaciones fiscales que tiene encima por supuesta corrupción y que, en la mayoría, incluyen a su entorno amical y familiar. En verdad, el “prosor” ya cansa con estas expresiones haciéndose el pobrecito; lo real es que su gobierno resulta un desastre, no tiene una sola obra por mostrar y hasta agita a sus adeptos, cada vez más pocos, para que incurran en actos de violencia. Y, claro, ataca a los periodistas porque le cantan sus andanzas.