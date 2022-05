Al sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre y auspiciador del presidente Pedro Castillo, se le salió el marxismo, leninismo y extremismo, todo junto, con la amenazante impronta de que: “En el Perú no va a haber cambios si no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”. ¿Qué estará pensando este señor de neuronas rojas? Y, desde luego, se suman a “la política de las piaras”, como diría José Ingenieros, súbditos suyos como Guillermo Bermejo, Guido Bellido, el reactivo Waldemar Cerrón y el resto de la camarilla suscrita al lápiz. Un lápiz que solo ha escrito historias negras desde que Castillo Terrones está en el gobierno y que los ha llevado a citas con la justicia o a correrse de la misma, como ocurre con los sobrinos y el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. Alguien tiene que bajar de su nube al exgobernador regional de Junín, porque contamina al desorientado profesor y los efectos negativos dañan directamente al Perú