Es casi un hecho que Ricardo Gareca no seguirá al mando de la selección peruana de fútbol, aunque la afición le pide a gritos que se quede. La pregunta del millón es si Juan Carlos Oblitas, el “Ciego” que lo ve todo, también dejará la dirección deportiva de la FPF. De ser así, tendríamos dos problemones porque quien trajo al “Tigre” fue, precisamente, el expuntero izquierdo y no aparece en el horizonte otra cabeza visionaria que pueda entregarle el buzo de DT a un técnico capaz y aspiracional. Ahí tendrá que hilar fino el titular de la federación, Agustín Lozano, porque no se puede retroceder sobre lo andado con Gareca. De quedarse Oblitas, estamos más que seguros de que una de sus principales cartas sería el “Cabezón” Juan Reynoso, quien viene de hacer historia en México con el Cruz Azul, no entra en vainas y gusta de procesos bien estructurados. No olvidemos, además, que fue capitán de la Blanquirroja. Eso sí, cualquiera sea la elección, la Bicolor no debe perder la mística adquirida en las últimas dos Eliminatorias, sin contar el maldito repechaje en el que Perú desapareció.