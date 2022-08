El exministro de Defensa, José Gavidia, ya debe haber dejado el lloriqueo luego de enterarse del nuevo puesto que le otorgó el gobierno de Pedro Castillo: representante alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI). Bien dicen que “el que no llora, no mama” y el contralmirante retirado, tras quejarse de que las investigaciones a su esposa e hija -supuestamente beneficiadas con contratos en los ministerios de la Producción y Desarrollo Agrario y Riego respectivamente- le destrozaron el alma, puede darse por servido ya que vivirá entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y es que el “prosor” es así, repetitivo y discípulo de tropezar con la misma piedra. Ejemplos: no suelta al iracundo Aníbal Torres a pesar de que puso su cargo a disposición y repuso en el gabinete a Betssy Chávez, sin importarle que la doña fue censurada cuando llevaba el fajín de ministra de Trabajo.