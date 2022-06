El desgobierno que atraviesa el país golpea a los que menos tienen. Al alza de precios y la caída de la producción de alimentos básicos, como el arroz y la papa, se suman la falta de medicamentos en hospitales del Minsa y EsSalud y la demora por meses para lograr una cita. Es decir, un paciente debe estar al borde de la muerte para se atendido. Es el colmo que hasta la fecha no se reactiven las consultas presenciales en algunos hospitales como el Marino Molina, de Comas. ¿Dónde está ese gobierno del pueblo que tanto raja de las gestiones anteriores? En once meses aún no puede comprar medicinas como debería hacerlo y no pone orden en los hospitales. Duele escuchar al ministro de Salud, Jorge López, decir que la cuarta ola son los pacientes con cáncer. Es decir hay una avalancha de enfermos oncológicos. Y ante la ola de frío que golpea Lima y la sierra, los centros médicos y los hospitales deben estar listos para atender a quienes sufran infecciones respiratorias y otros males. ¿Podrán?