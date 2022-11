Nos puede gustar o disgustar las formas de la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, pero es menester destacar que no tiene pelos en la lengua y, cuando de cifrar una alerta se trata, lo hace sin dudas ni murmuraciones y va directo a la vena. Esta es una de sus últimas advertencias, con todas sus letras: “Lo digo hoy: ¡(Pedro) Castillo va a cerrar el Congreso! Convocará a una Asamblea Constituyente e instalará la más perversa dictadura. El Congreso tiene que impedirlo y actuar de inmediato, basta de tibiezas. Nos eligieron para defender la democracia, no (para) acomodarnos al gobierno”. Tal cual. Y es que parece que “Los Niños” se han multiplicado en el Legislativo y no asoma la voz cantante de oposición que talle en piedra una verdad químicamente pura: que estamos gobernados por un señor totalmente dañino para el país. Nada de que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Castillo Terrones, por la alforja de evidencias que carga, hace rato debió estar en su casa, por decir lo menos.