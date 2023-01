Muchos hinchas se preguntan: ¿Por qué Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección y delantero de raza que ha pasado por clubes importantes como Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians y Flamengo anda como alma en pena buscando equipo a los 39 años? ¿Acaso no ha llegado la hora del descanso del guerrero, precisamente? Ya lo dio todo, ya no tiene que demostrarle nada a nadie, el mundo futbolístico lo reconoce como uno de los mejores “9″ que ha dado Sudamérica. “El fútbol no perdona. Hay que ser el mejor todos los días”, sentenció Luis Figo. Y es verdad. El gran capitán viene de perder la categoría con el Avaí y es muy riesgoso para su palmarés seguir pegándole a la pelota cuando suma graves lesiones y no está en las mejores condiciones. Dinero no creemos que le falte, todo lo contrario. Hasta Alianza Lima, el equipo de sus amores, le dijo que no estaba en sus planes. ¿No sería mejor que se dedique a buscar “depredadores” como él? Tanta falta que nos hacen.