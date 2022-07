Aplausos para la reacción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) ante a la infausta declaración del impresentable presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre la eficiencia de este conglomerado tutelar frente al orden interno del país. “Ya quisiéramos que brindaran la misma seguridad”, peroró el premier en su afán de defender a las rondas campesinas que, en Cajamarca, la tierra de Pedro Castillo, extorsionaron, secuestraron y amenazaron de muerte a un equipo del programa Cuarto Poder que investigaba el caso de la primera dama y su hermana por tráfico de influencias. “(dicha aseveración) desvirtúa la abnegada labor que desempeñan sus integrantes”, aclaró la institución castrense en un claro tatequieto a Torres. A ver si el Comandante General de la Policía Nacional hace lo mismo porque su institución también fue metida en el mismo saco y no es la primera vez que el titular de la PCM la califica de inútil. “Siete policías no pueden detener a una persona”, dijo hace algún tiempo. Lo que ignora, en todo caso, es que él como gobierno es parte del problema y no de la solución.