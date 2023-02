Vemos que abundan las loas a Paolo Guerrero por su primer gol con la camiseta de Racing al San Martín de Formosa, un equipo de la tercera división del fútbol argentino. El fútbol ciertamente arrastra diversas pasiones de todo calibre y contra eso no podemos hacer nada. Lo malo radica en que, muchas veces, esas emociones se pasan de la raya, no son equilibradas y, entonces, aflora lo que precisamente en el país de Maradona y Messi llaman fulería, humo. No pretendemos desmerecer la jerarquía del excapitán de la selección ni nada que se le parezca; sin embargo, para nosotros, Guerrero -a los 39 años- ya debería estar gozando de la gloria que ganó cuando era el “Depredador” y no estar mendigando minutos para seguir jugando. Triunfó en Europa, le dio el Mundial de Clubes al Corinthians con golazo al Chelsea, jugó el Mundial Rusia 2018 con Perú, etc. No necesita demostrarle nada más a nadie. Es nuestra modesta opinión.