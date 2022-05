Resulta que vamos camino a pulverizar los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) -al haberse autorizado la disposición del 100%- y también el fondo de pensiones (AFP), bajo la norma que permite el sexto retiro, esta vez por S/ 18,400 como máximo. Sabido es que la CTS es un depósito que saca de apuros al trabajador cuando se queda sin chamba mientras encuentra otra ocupación. En la coyuntura, también podría servir para cubrir los huecos económicos que dejó en las familias la pandemia del Covid-19. Sin embargo, también implica una tentación al ser un dinero en efectivo, al alcance de la mano, si se gasta en cosas superfluas. Si no lo necesitas, simplemente no lo saques del banco. En todo caso, inviértelo en un inmueble o un negocio rentable. Y respecto de la AFP, se trata de una medida populista y un manoseo a un fondo pensionable, o sea plata para mantenerse cuando llega la jubilación. Todos los gobiernos han hablado de una reforma del flujo pensionario, pero hasta el momento no se oye, padre.