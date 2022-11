A propósito de la extorsión al popular Luis “Cuto” Guadalupe, a quien le exigen cinco mil soles para no colocarle una granda en su restaurante, la pregunta es: ¿Qué ha hecho el gobierno de Pedro Castillo frente a la inseguridad ciudadana en el año y pico que lleva en funciones? Y la respuesta no amerita remilgos: Absolutamente nada de nada. El país vive a salto de mata, circundado por la delincuencia en todas las modalidades, sin que la Policía tenga el soporte logístico y un derrotero estratégico para hacerle frente a este flagelo. Es más, las estadísticas indican que en este régimen el hampa y el crimen organizado han ganado mayor espacio. Y cómo no si el Ministerio del Interior está más preocupado en atender los caprichos del profesor chotano que en diseñar una política de Estado que permita otorgarle tranquilidad a la población. “La fe es lo más lindo de la vida”, profesa el gran “Cuto”. Hay peruanos que ya la perdieron gracias al inepto Pedro Castillo.