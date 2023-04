De acuerdo con las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las altas temperaturas se prolongarán hasta el mes de julio. Por ello, no debe sorprendernos que en este otoño, que empezó hace 12 días, aún veamos presencia solar y se registren niveles altos de radiación. Sobre esto último, ya el Senamhi alertó que para hoy domingo se esperan altos niveles de radiación ultravioleta (UV), especialmente al mediodía. Ante ello, no está de más seguir las recomendaciones de aplicarse bloqueador solar (media hora antes de exponerse al sol), usar sombreros de ala ancha y evitar exponerse directamente al sol entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Son medidas que seguramente las hemos leído en más de una ocasión, pero que lamentablemente son pocos quienes las toman en cuenta. Lo que se viene está que arde, por ello es mejor prevenir hoy y no lamentar un cáncer de piel a futuro. Hay que saber que el daño que recibe la piel no es reversible.