Hoy, primero de mayo, se celebra en casi todo el mundo el día del trabajador, en homenaje a los Mártires de Chicago, miles de obreros que salieron a protestar exigiendo mejores condiciones laborales y una jornada de trabajo de 8 horas. Hoy, debido a la pandemia por el COVID-19, la forma de trabajar ha cambiado, imponiéndose el teletrabajo. Esta modalidad ha llegado para quedarse, pero no solo requiere de ciertos lineamientos legales para su ejecución, que regula el horario de la jornada laboral y el derecho a la desconexión digital, es preciso que las empresas privadas y las instituciones públicas velen por su cumplimiento. Si bien la tasa de empleabilidad ha mejorado este año, las cifras aún no superan los niveles de prepandemia. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú existen 805,600 desempleados. Hoy los peruanos están más preocupados en encontrar empleo, que nuestras autoridades fijen sus esfuerzos en eso y no impulsando agendas personales. El pueblo quiere trabajar y para ello se requiere inversión privada.