La FIFA acabó con los sueños mundialistas de Chile luego de desestimar una mala inscripción de Byron Castillo y confirmar la participación de Ecuador en Qatar 2022. ¿Nos alegra este veredicto del ente rector del fútbol mundial? Para ser sinceros, sí. Y no porque tengamos alguna animadversión por los vecinos del sur, no; lo que ocurre es que los ecuatorianos jugaron una excelente Eliminatoria y hubiese sido injusto que se queden en el camino por un reclamo en mesa. Los partidos se ganan en la cancha y no con una viveza que terminó desmoronándose porque, a decir de la FIFA, el mencionado pelotero es ecuatoriano con todas sus letras. Para nosotros, los peruanos, el festejo será completo cuando el lunes 13, con nuestras armas, es decir el “chocolate” y el aliento de la mejor hinchada del mundo, tumbemos a Australia en Doha y acudamos por segunda vez consecutiva a la cita de gala del balompié. Los “canguros” están grandazos y nos han ninguneado; bueno, pues, habrá que ponerlos en su sitio rápidamente.