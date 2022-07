Al diablo con la política. La noticia del momento es la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Selección. El “Tigre” estuvo dos procesos eliminatorios y, en el segundo, casi repite la hazaña de ponernos en un mundial, además de haber logrado el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019. Por eso mismo, además de inyectarle personalidad al equipo de todos, el consenso en la afición era que siga con el buzo rojiblanco, pero el revendedor de entradas no quiso. El periodista argentino Martin Liberman lo resume bien: “A mis amigos peruanos… quieren mantener a Gareca y le ofrecen menos de la mitad de lo que venía ganando? Así quieren retenerlo? Es un chiste! Deben entender q es una inversión y no un gasto! No entiendo a Lozano. Lo querrá retener en serio o jugará para la afición?”. Y cuidado que junto a Gareca también puede dejar la FPF el “Ciego” Oblitas, autor intelectual de las últimas alegrías que hemos tenido con la bicolor. Y así no juega Perú.