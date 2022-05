La única verdad que ha dicho Pedro Castillo Terrones es que “nunca me formé para político, yo no fui entrenado para ser presidente”. El resultado de esta patinada del “pueblo” en las urnas (se tenía que decir y se dijo) lo vemos todos los días y a cada rato con un mandatario perdido en el espacio, el país a la deriva y los tentáculos del cerronismo parcelando ministerios y los diversos estamentos del Estado. Y cuando al dueño del circo no le gusta algún cambio, como ocurrió con los últimos cuatro ministros nombrados, simplemente dispara con ventilador. Aparte de la escasez de profesionalismo, en el gobierno del lápiz reina la informalidad, con funcionarios que saltan con garrocha los requisitos para acceder al cargo y se impone el tarjetazo o padrinazgo. La propia Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se ha metido en tremendo problemón que, según varios entendidos, podría inhabilitarla para la función pública. ¿Hasta cuándo este vía crucis?