Qué bueno el calificativo de “gallinazo” que le aplicó Guillermo Bermejo a su supuesto jefe, el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, aunque ahora está adscrito a la bancada de los disidentes, Perú Democrático. Muchos creen que se trata de un “distractivo” para sacarle de encima un poco de presión al profesor chotano, pero la molestia de Bermejo por la censura de Betssy Chávez -con los votos del lápiz- era verídica y no dio la impresión de que estaban jugando en pared, menos con un símil con un animal carroñero de por medio. El paladín del dueño de PL, o sea su hermano Waldemar Cerrón, no demoró mucho en salir a la puerta del Congreso a cumplir su patético papel: “Creo que con lo de gallinazo, (Bermejo) se ha referido a él mismo”. Toma, mientras. Lo cierto es que, en la búsqueda de las mieles del poder, Vladimir Cerrón, sus partidarios y los que han agarrado sus chivas empiezan a sacarse los ojos, mientras que Pedro Castillo sigue en su balcón como convidado de piedra en su propio gobierno. Y así no juega Perú.