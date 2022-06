Ahora se entiende por qué Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, se había entornillado en su escritorio y no podían sacarlo ni con grúa. Claro que su terquedad tenía todo el respaldo del profesor chotano, a quien la carpeta fiscal sindica como el presunto cabecilla de la organización criminal que imperaba en el MTC y, por eso, está acorralado por la justicia. La supuesta conversación entre Zamir Villaverde (emisor) y Juan Silva (receptor) es realmente nauseabunda: “Los amigos de TAPUSA han mandado, acá me han mandado un presente para usted… CIEN GRANDES PARA USTED, para usted, este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”. La coima estaría vinculada al caso Puente Tarata, según reveló el propio Villaverde. Por esto y por muchas otras cosas, Pedro Castillo no habla con los periodistas hace más de 100 días (habrase visto) y se refugia en las rabietas de su primer ministro, Aníbal Torres, que también ya debería estar en su casa.