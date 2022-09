Al premier Aníbal Torres no le entran balas y se ha mimetizado tanto con el “pensamiento” de Pedro Castillo que a veces no se sabe quién es el ventrílocuo de quién. Ahora salió con la majadería de que la prensa y las encuestas no cubren las “apoteósicas aceptaciones” del mandatario en todos los sitios donde se presenta. ¿Qué cocha? Esto como respuesta a la información de los huevazos que le lanzaron a su profesor en la heroica ciudad de Tacna, con el grito de “corrupto” de yapa. Lo que todavía no mastica el primer ministro es que Castillo Terrones solo le pinta pajaritos en el aire a la gente, incurriendo en un populismo que tarde o temprano le pasará factura. Dizque la prensa ha perdido credibilidad ante la población y pide contar la verdad. Bueno pues, ahí vamos: es una vergüenza que el gobierno juegue con los agricultores y no pueda siquiera comprar unas bolsas de fertilizantes. “Probablemente la urea llegue en septiembre”, dijo “Caníbal”. Incompetencia total.