Ya sabemos que Acción Popular (AP) ha enterrado de un lampazo la filosofía política que dejó Fernando Belaúnde Terry. “Los Niños” resultaron terribles. Alianza para el Progreso (APP) no es copia, es plagio y camina a ritmo de intereses lejanos del elemento representatividad encargado por sus votantes. De Podemos Perú (PP) hay poco que decir a partir del liderazgo de José Luna Gálvez. Somos Perú (SP) ha borrado de raíz la decencia que practicaba su fundador Alberto Andrade. Y el Partido Morado (PM) no es ni chicha ni limonada con Susel Paredes como la voz cantante. Bueno, pues, gracias a estas agrupaciones, que juegan en pared cuando les conviene, el Pleno del Congreso archivó los informes en mayoría y en minoría de la comisión multipartidaria que investigó las presuntas irregularidades en las elecciones generales 2021. Para ellas no hubo fraude y tanto Pedro Castillo como Piero Corvetto (ONPE) y Luis Salas Arenas (JNE) son unos angelitos. Habrase visto.