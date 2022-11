“Ver la pelota y correr tras ella me convierte en el hombre más feliz del mundo”. Este firmado tiene la rúbrica de Diego Armando Maradona, el d10s argentino, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos. En el mundial Rusia 2018, nosotros entramos en éxtasis para seguir la campaña de los dirigidos por Gareca y gritar en todos los estadios “cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer”. Esta vez nos toca mirar Qatar 2022 desde las butacas de nuestas casas (bares o restaurantes), pero no por eso somos ajenos a los sentimientos y movimientos comerciales que acarrea la fiesta máxima del fútbol. Perú es un suelo pelotero por antonomasia y ya se acomoda para gritar los goles desde este domingo 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre en el lejano y restrictivo Qatar. Eso sí, un mundial también es una clase maestra de táctica y estrategia. Por lo tanto, Reynoso y los muchachos deben ver los partidos a tres ojos porque sí o sí tenemos que asistir a Canadá, México y los Estados Unidos 2026.