El “pensá” de Ricardo Gareca es un legado que debería echar raíces no solo en el fútbol sino también en la vida política nacional, plagada de punteros izquierdos mentirosos que no honran “el país bendito que nos vio nacer”. Y es que, como vemos, las neuronas son escasas en el manejo gubernamental del Perú, virus que igual parece estar instalado en la FPF de Agustín Lozano, el gran culpable de que el argentino no sea más DT de la Blanquirroja a pesar del clamor popular. El “Tigre”, al despedirse ayer, además del buen entrenador que todos conocemos, demostró ser un caballero total. Cuidó cada una de sus frases, agradeció la estadía en suelo patrio y alabó las cualidades de nuestros futbolistas deseándole lo mejor al “equipo de todos” de aquí en adelante. Será difícil reemplazar a Gareca, un hombre que le hizo bien al pueblo en general porque nos devolvió el protagonismo a nivel mundial y se tatuó la bicolor en el pecho. Alas y buen viento, Ricardo.