Está cantado que los congresistas de la República, esta lamentable camada de “padres de la patria” en funciones, no soltarán la mamadera así los jalen con un bulldozer. Ya lo han demostrado en varias ocasiones y ayer terminaron por plasmarlo en piedra: la Comisión de Constitución, al mando de Hernando Guerra-García, mandó a mejor vida el predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para este año, lo que supone que allanan el camino para no despegar sus cuatro letras de las curulues hasta el 2026. ¡Qué tal lisura! 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abastención fue la jugarreta, soslayando el pedido de buena parte de la población para que se vayan a su casa lo más rápido posible. Y aquí no se trata de tomar partido por nadie ni de apoyar actos violentistas sino de buscar una posible soución a esta crisis que ha sumado muerte y destrucción. Si un político elegido por el pueblo pierde representatividad, simplemente tiene que agarrar sus chivas e irse.